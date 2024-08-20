В Белоозерском благоустраивают бульвар Победы
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В городе Белоозёрский ведут работы по обновлению бульвара Победы, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В центральной части общественного пространства построят площадки для отдыха и игровые зоны для детей. На прилегающих к бульвару участках появится спортивная зона с тренажерами для воркаута и столами для настольного тенниса.
Здесь установят камеры видеонаблюдения, высадят зеленую изгородь.
Благоустройство бульвара Победы в Белоозёрском станет важным шагом к созданию качественной городской инфраструктуры, сказано в сообщении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.