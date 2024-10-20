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В Белграде в акции «Бессмертный полк» поучаствовали более 10 тысяч человек

В день 80-летия с момента освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, в столице Сербии для участия в акции «Бессмертный полк» на улицы вышли более 10 тысяч человек, пишет ТАСС .

Представитель фонда «Бессмертный полк Сербии» Наталья Коцева сообщила, что в день завершения Белградской наступательной операции Советской армии на улицы Сербии в память о погибших воинах в рамках акции «Бессмертный полк» вышли более 10 тысяч человек.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, участники акции пронесли по главным улицам Белграда флаги Сербии и России.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич провели телефонные переговоры. Лидеры двух стран обменялись взаимными поздравлениями по случаю освобождения Белграда и договорились поддерживать личный контакт.