В бассейне «Лотос» в Сергиевом Посаде завершился ремонт чаши

Завершился ремонт малой чаши бассейна в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лотос» поселка Богородское Сергиево-Посадского округа. Мастерам удалось найти протечку, отремонтировали, заменили плитку, сделали хороший скос и поэтому сейчас чаша в идеальном состоянии. «Грудничковые группы» будут открывать сезон в ближайшее время. Здесь смогут учить плаванию самых маленьких: длина чаши 90 сантиметров, температура воды всегда не ниже 30 градусов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лотос» в Богородском был построен в довольно сложное время для нашей страны и открыл свои двери в 1998 году. И по сей день учреждение считается образцово-показательным в округе. Здесь чаша длиной в 25 метров, вышка 3,5 метра, а также маленькая чаша для обучения и отработки техники плавания для детей.

Когда шло строительство, не жалели средств на технологии, поэтому для начала 2000-х бассейн был оборудован по последнему слову техники. Здесь используется самая современная измерительно-регулирующая и дозирующая система водоподготовки Dinotec производства Германии. Приобрести ее далось благодаря спонсорской помощи ПАО «Русгидро». Она не только самостоятельно фильтрует воду, анализирует ее состав, дозирует реагенты, но и предупреждает о возможном ухудшении качества воды или неисправностях в системе очистки. В случае сбоя насосы отключаются автоматически. Многие жители, даже несмотря на дорогу, приезжали и приезжают поплавать в Богородское.

И с точки зрения детского спорта здесь тоже все организовано отлично: есть бесплатные секции не только плавания, но и гребного слалома. Новый гребной канал международного класса тут пришелся как нельзя кстати.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что к 2026 году в регионе будет построено 34 спортивных объекта.

«В ближайшие 5 лет (с 2022 по 2026 годы) в Подмосковье введем 34 новых спортивных объекта — 16 стадионов, 7 ФОКов с залом, 5 комплексов с катками, 3 бассейна, 2 манежа и футбольное поле с трибунами. Также ведем большую работу по капитальному ремонту объектов», — отметил Воробьев.