В Башкортостане заработал новый объект переработки

В Белебеевском районе был введен в эксплуатацию завод по обработке 100 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Эта установка является частью комплекса по управлению твердыми коммунальными отходами. Ранее в рамках проекта был построен полигон на 60 тысяч тонн в год, а в 2028 году планируется добавить мощности по утилизации на 30 тысяч тонн ежегодно.

В 2023–2024 годах начинается строительство трех современных комплексов для сортировки мусора в Белебеевском, Баймакском и Кигинском районах. Объекты вводятся постепенно. Во втором квартале этого года в Кигинском районе был открыт участок мощностью 80 тысяч тонн, а в Баймакском — на 100 тысяч тонн. В ноябре начал работу завод в Белебеевском районе, также на 100 тысяч тонн. Ожидается, что мощности по утилизации на этих КПО будут готовы к 2028 году, отметил Денис Буцаев, возглавляющий Российский экологический оператор.

Проект в Белебеевском районе реализуется ООО «БелЭко», общий бюджет которого составляет 221 млн рублей. В ноябре открытый завод оснащен передовым отечественным оборудованием. Прием твердых коммунальных отходов на мусоросортировочном комплексе начнется после получения лицензии и установки тарифа. Это поможет разгрузить действующий полигон в Белебее и обеспечит обработку отходов из 5 районов республики — Альшеевского, Белебеевского, Бижбулякского, Давлекановского и Ермекеевского.

Заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов отметил, что с начала федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» Республика Башкортостан запустила 13 объектов обработки мощностью в общей сложности 850 тысяч тонн и один объект размещения мощностью 200,4 тысячи тонн в год. Для достижения национальных целей развития России до 2030 года республика планирует открытие новых мощностей для обработки, утилизации и размещения ТКО, что позволит увеличить процент переработки полезных фракций и снизить количество отходов, отправляемых на захоронение.