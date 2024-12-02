В Барыбино откроют новую школу в 2025 году

Новая школа в микрорайоне Барыбино готова на 60%, сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

«На объекте работают 105 человек и 5 единиц техники. Ведутся работы по монтажу радиаторов отопления на этажах, шпаклевке стен, укладки плитки в технических помещениях и санузлах, устройству финишных покрытий лестничных маршей, отделке стен керамогранитом и установке металлических дверей», — отметила глава муниципалитета.

Проектная площадь здания — 10 772 кв. метров. В школе будет библиотека с витражными окнами, просторные классы с высокими потолками, лаборантские и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, столовая с пищеблоком полного цикла, а также медкабинет и административные помещения. Школа будет адаптирована для обучения детей с ограниченными возможностями.

Открытие школы запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.