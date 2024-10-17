В бархатный сезон москвичи предпочитали путешествия на Дальний Восток

Во время бархатного сезона жители Москвы отправлялись путешествовать на Дальний Восток. Туристический поток из столицы на другой конец страны увеличился на 22%, а в регионы Юга — на 15%, следует из результатов совместного исследования Корпорации Туризм.РФ и компании МегаФон.

Для жителей Москвы аномально теплый сентябрь стал дополнительным летним месяцем, и в нем они предпочли нетипичные для себя туристические направления. Например, интерес столичных жителей к Дальнему востоку увеличился на 22%, а наиболее востребованным регионом на этом направлении оказался Приморский край, на который пришлось около трети отдыхающих.

Владивосток при этом стал главным центром притяжения как для туристов, так и для представителей деловой среды, поскольку в сентябре в городе проходил Восточный экономический форум. Для москвичей в топ-3 мест Дальнего Востока вошли Хабаровский край (14%) и Амурская область, доля которой составила 12% и куда приезжали также с рабочими целями.

Забайкальский край оказался наиболее динамично растущим регионом, в который жители Москвы в этом сезоне приезжали чаще чем прежде на 53%. В пятерку лидеров также вошли Приморский край, Еврейский автономный округ и Бурятия. В каждый из данных регионов туристический поток увеличился приблизительно на треть.

Возрастает также и популярность Юга России. За сентябрь количество туристов в данном направлении выросло на 15%. Лидером оказался Краснодарский край — в нем отдохнули 42% выбравших южное направление москвичей. В тройке лидеров оказались Ростовская и Волгоградская области, а Сочи стал самым популярным городом южного региона.

В целом же по России самые высокие темпы туристического потока на юге оказались у Крыма — в течение года на полуостров количество поездок увеличилось на 43%.