В Балашиху приехали школьники из Подмосковья и Донбасса для игры в «Зарницу»
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Военно-патриотическую игру провели в дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. В ней приняли участие 18 команд из разных школ Московской области и новых территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.
Ребята состязались по всем направлениям военного дела. Они разбирали и собирали на скорость автомат Калашникова, надевали противогазы и общевойсковой защитный комплект, преодолевали полосы препятствий, демонстрировали упражнения из комплекса ГТО и умения строевой подготовки.
Участники игры также соревновались в зоне лазертага, практической стрельбы и в зоне пилотирования коптеров. Они управляли дронами на скорость и точность.
Также участники «Зарницы» плели обереги и писали письма поддержки для бойцов в зону СВО.
По завершению соревновательного дня лучших наградили дипломами, кубками и медалями. И, по сложившейся традиции, гости дивизии посетили выставку оружия и техники и подкрепились солдатской кашей и горячим чаем в полевой кухне.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.
«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.