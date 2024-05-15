В Балашиху приехали школьники из Подмосковья и Донбасса для игры в «Зарницу»

Военно-патриотическую игру провели в дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. В ней приняли участие 18 команд из разных школ Московской области и новых территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Ребята состязались по всем направлениям военного дела. Они разбирали и собирали на скорость автомат Калашникова, надевали противогазы и общевойсковой защитный комплект, преодолевали полосы препятствий, демонстрировали упражнения из комплекса ГТО и умения строевой подготовки.

Участники игры также соревновались в зоне лазертага, практической стрельбы и в зоне пилотирования коптеров. Они управляли дронами на скорость и точность.

Также участники «Зарницы» плели обереги и писали письма поддержки для бойцов в зону СВО.

По завершению соревновательного дня лучших наградили дипломами, кубками и медалями. И, по сложившейся традиции, гости дивизии посетили выставку оружия и техники и подкрепились солдатской кашей и горячим чаем в полевой кухне.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.