В Балашиху поступили новые автобусы

Автобусы модели ЛиАЗ-5292 передали в филиалы «Мострансавто». Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял личное участие в передаче автобусов: пообщался с водителями и осмотрел общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ежедневно мы внимательно следим за обращениями жителей, загруженностью остановок, своевременностью прибытия автотранспорта. Понятно, что в таком растущем регионе, как Московская область, необходимо обновление автобусного парка. Мне очень приятно, что сегодня с представителями нашего Ликинского завода мы имеем возможность передать очередную партию — это надежные и комфортные автобусы ЛиАЗ», — сказал Андрей Воробьев.

Транспортный парк пополнился новыми единицами благодаря программе льготного лизинга от АО «ГТЛК», которая реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ в рамках проекта «Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения».

«Я 10 лет работаю водителем в Балашихе, и за это время мы получили уже 4-ю партию новых автобусов. Вот сейчас сел за руль и сразу почувствовал, что нахожусь будто в собственной машине. Все под рукой — ручной тормоз, отопители, освещение, управление табло, навигация. Здесь большая приборная панель, очень удобные кнопки открывания и закрывания дверей. Можно подстроить руль под себя. Кабина сама закрывается. К тому же в ней тепло. А еще есть возможность регулировать кузов — например, если подъезжаешь к остановке с высоким бордюром, то его можно приподнять. А если видишь, что в автобус заходит пассажир с ограниченными физическими возможностями или бабушка с палочкой, то наоборот — опустить кузов», — сказал водитель МАП-11 Балашихи Вячеслав Перевозников.

ЛиАЗ-5292 производится на заводе в Подмосковье и представляет собой современное транспортное средство с продуманной конструкцией. Главная особенность модели — низкопольная конструкция кузова, которая значительно упрощает доступ пассажиров в салон. Вместительность автобуса превышает 100 пассажиров.

Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для всех категорий пассажиров. Автобус оборудован специальными местами с фиксаторами для инвалидных и детских колясок. Инновационная система «книлинг» в сочетании с выдвижной аппарелью делает посадку комфортной для маломобильных граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в нынешнем году на маршруты «Мострансавто» выехали 1,3 тыс. новых автобусов. В рамках обновления автопарка крупнейшего подмосковного перевозчика в городские округа поступили автобусы большого и среднего классов ЛиАЗ, НЕФАЗ и ПАЗ.

По словам главы региона, Подмосковье растет и меняется, появляются новые микрорайоны. Важно, чтобы общественный транспорт в области соответствовал.