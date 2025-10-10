В Балашихе завершилось комплексное благоустройство детских площадок

Последнюю в этом году модернизированную детскую площадку открыли в Балашихе. В мероприятии приняли участие начальник управления благоустройства администрации округа Юлия Левковская, депутат Совета депутатов Олег Зверев, представители управляющей компании, артисты и жители 22-го микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для гостей праздника подготовили концертную программу. Также активным участникам благоустройства вручили благодарственные грамоты.

«Сегодня мы торжественно открываем целый ряд обновленных дворов. Три больших дома получили полностью благоустроенные территории. На этой площадке реализовано семь крупных игровых зон общей площадью почти тысяча квадратных метров. Все было спроектировано с учетом пожеланий жителей, ведь именно они помогали определить, какие игровые элементы нужны детям», — рассказала Юлия Левковская.

Также в рамках проекта обновлены тротуары, проезды, парковки и газоны, высажены новые деревья и кустарники, благоустроены пешеходные тротуары, установлены лавочки и ограждения, модернизировано уличное освещение, а в ближайшее время здесь появятся камеры видеонаблюдения.

В этом году в 18 дворах Балашихи появилась 31 современная площадка, а также заменены 250 игровых элементов на существующих территориях. Все игровые комплексы выполнены из безопасных и износостойких материалов, оснащены современными элементами для активного отдыха детей разного возраста. На спортивных площадках установлены тренажеры для уличного воркаута, а также зоны для командных игр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.