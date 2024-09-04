В Балашихе завершается благоустройство сквера

Микрорайон Заря в Балашихе готовится к открытию нового сквера, который станет любимым местом отдыха для местных жителей. В рамках исполнения наказов избирателей, депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов вместе с активистами района и членом фракции, депутатом горсовета Антоном Орешковым оценили степень готовности объекта, передает пресс-служба партии.

Строительные работы в сквере уже практически завершены. Уложены пешеходные дорожки, установлены детская и спортивная площадки, теннисные столы и турникеты. В настоящее время завершается озеленение территории и установка освещения, что сделает сквер удобным и безопасным для посещения в любое время суток.

Особое внимание уделено сохранению исторической памяти. В микрорайоне Заря проживает много ветеранов войск противовоздушной обороны, и по их просьбе здесь будет установлен монумент в виде истребителя МиГ-23. Этот памятник вскоре займет свое почетное место.

«Сквер станет настоящим центром притяжения для жителей микрорайона Заря, местом, где люди будут проводить время с семьями, заниматься спортом и просто наслаждаться природой. Мы уделили особое внимание пожеланиям ветеранов, которые отдали много сил и здоровья на благо нашей Родины. Монумент в виде МиГ-23 станет символом их героизма», — отметил Тарас Ефимов.

Создание новой общественной территории — подарок ко Дню города всем жителям микрорайона Заря. В целом за последние 7 лет бывший военный городок преобразился и стал комфортнее. Ветераны и молодые жители Зари особенно отмечают благоустройство знаковых общественных территорий — в 2018 году привели в порядок озеро Дивное, в 2020 году был открыт сквер ветеранов около музея ПВО с мемориалом Героям Великой Отечественной войны и Героям России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.