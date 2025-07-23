В Балашихе закончили работы по обновлению детской площадки

Работы по комплексному обновлению детской площадки, расположенной на улице Пионерская в Балашихе завершены. В день открытия для жителей микрорайона Железнодорожный будет организована праздничная программа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках проекта была полностью модернизирована площадка площадью 450 квадратных метров. Обновление включает установку современного и безопасного игрового оборудования, предназначенного для детей в возрасте от 2 до 14 лет. Также обновлена спортивная зона для тренировок на свежем воздухе.

Покрытие площадки заменено на современное ударопоглощающее — яркое, комфортное и соответствующее всем требованиям безопасности. Организована отдельная песочная зона для игр малышей. Кроме того, территория оснащена системой освещения и видеонаблюдения, что позволяет обеспечить безопасность и комфорт в вечернее время.

Торжественное открытие обновленной площадки пройдет 25 июля в 17:00. Для жителей подготовили концертную программу, мастер-классы и угощения.

В рамках ежегодной программы благоустройства в 2025 году в 18 дворах городского округа появятся 30 современных площадок для детей. Кроме того, на уже существующих территориях планируется заменить 250 игровых элементов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

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