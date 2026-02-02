сегодня в 15:32

В Балашихе вывезли более 7 тыс кубометров снега после субботника 31 января

В Балашихе 31 января прошел масштабный субботник, в ходе которого более трех тысяч человек очистили 70 площадок и вывезли свыше семи тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе 31 января состоялся субботник по ликвидации последствий сильного снегопада. К уборке территорий присоединились партийцы, представители администрации, коммунальные службы, волонтеры, молодогвардейцы и жители округа.

Работы прошли на 70 площадках, участие приняли более трех тысяч человек. В ходе субботника вывезли свыше семи тысяч кубометров снега. Для всех участников был подготовлен необходимый инвентарь.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров поблагодарил всех, кто принял участие в уборке, и отметил, что совместные усилия помогают сделать город более уютным и комфортным.

В результате субботника были приведены в порядок общественные пространства, дворовые территории и пешеходные зоны, что повысило безопасность и комфорт городской среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.