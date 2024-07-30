сегодня в 16:55

В Балашихе выявили 20 нарушений в ходе рейда по выявлению нелегальной торговли

Сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с ГУРБ Московской области и МУ МВД России провели рейд в Балашихе, где было проверено 22 нестационарных торговых объекта, сообщает пресс-служба администрации округа.

Было выявлено 20 нарушений, из которых 9 фактов незаконной торговли и 11 фактов выставления товара за пределы торгового объекта.

За несанкционированную торговлю нарушителей ждет штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей.

Для того, чтобы избежать штраф за незаконную торговлю, необходимо оформить заявку на включение мест под размещение нестационарных торговых объектов на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.