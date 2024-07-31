В Балашихе ведутся работы по благоустройству Кучинского леса

На территории городского округа Балашиха ведутся масштабные работы по благоустройству лесопарка «Кучинский лес». Реализация проекта проходит в рамках региональной программы «Парки в лесу». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Благоустройство лесопарков — это сложная и трудоемкая работа. Нам важно проводить работы, используя натуральные и экологически чистые материалы, чтобы не навредить природной экосистеме. Кучинский лесопарк занимает большую площадь. Это востребованное место отдыха у гостей и жителей Московской области. По просьбам жителей мы обновим существующую инфраструктуру и создадим пространство для всесезонного отдыха детей и взрослых, где будут учтены интересы населения», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Проектируемая территория составляет более 115 га. В рамках первой очереди в лесопарке проложат около 3,5 км пешеходных дорожек и уже завершают устройство экотропы длиной 285 м. Кроме того, выполнено основание под детские площадки, прокладка кабельной трассы под освещение, видеонаблюдение и оповещение, ведутся работы по санитарной очистке леса.

На территории будет расположена парковка для автотранспорта площадью 1 145 кв. метров на 44 машино-места с необходимым парковочным оборудованием. В зоне лесопарка появятся дополнительные точки притяжения: детские и спортивные площадки с травмобезопасным покрытием, площадка для стритбола, площадки для игры в настольный теннис и шахматы. Также предусмотрена спортивная площадка для пожилых людей с необходимым оборудованием. На территории оборудуют площадку с качелями.

Также будут высажены композиции из деревьев и кустарников около площадок и в зоне павильонов. Вдоль пешеходных дорожек будут установлены новые скамейки и урны.

На территории выполнены работы по устройству основания под настилы в зонах отдыха у воды. В этом месте можно будет спокойно отдохнуть рядом с водой. Береговые линии укрепят габбионами. Также предусмотрены места для пикников, павильоны кафе и зоны питания. Отдельно оборудованы места для разведения костра.

Территорию лесопарка будет оборудована современными системами освещения и видеонаблюдения. Для безопасности и контроля территории установят павильоны охраны. Для удобства и комфорта установят туалетные модули и комнаты матери с ребенком.

Работы по благоустройству лесопарка проходят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На данный момент работы выполнены на 30%. Завершение работ в рамках первой очереди запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.