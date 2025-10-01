В Балашихе в центре спецподготовки «Витязь» пройдет день открытых дверей

День открытых дверей в центре специальной подготовки «Витязь» пройдет 11 октября по адресу: городской округ Балашиха, Восточное шоссе, 2. Инструкторы центра расскажут о процессе подготовки бойцов, действиях в критических ситуациях и ответят на все интересующие вопросы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый в России единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту центра специального назначения «Витязь» начал работу в Балашихе 24 апреля 2023 года. Он стал пилотным проектом, объединившим все этапы оформления контракта с министерством обороны в одном месте.

Сегодня пункт отбора на Восточном шоссе функционирует как полноценный подготовительный центр. Здесь граждане получают квалифицированную помощь, проходят необходимые процедуры и могут начать путь к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В центре предусмотрены все условия для оперативного оформления документов: прохождение медицинской комиссии, получение юридической помощи, открытие банковского счета и информирование о мерах социальной поддержки для военнослужащих по контракту и членов их семей.

Регистрация на День открытых дверей доступна по ссылке.

Получить дополнительную информацию о работе центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии: 8 (498) 732-80-47 и +7 (919) 446-6402 (WhatsApp, Telegram) или по номерам +7 (905) 775-40-30, +7 (905) 775-40-90, а также на сайте контрактмо.рф.

