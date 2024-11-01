В Балашихе в парке «Пехорка» приступили к установке катка

В Балашихе в парке «Пехорка» проходит сборка конструкции будущего катка. На сегодняшний день строители устанавливают его борта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадь будущего льда составит более 730 квадратных метров, одновременно на нем смогут кататься почти 100 человек. Покрытие будет искусственное, кататься можно даже при нулевой температуре. Рядом будет расположен прокат коньков и небольшой буфет, где можно купить кофе и горячий чай.

Весь каток украсят гирляндами и новогодними атрибутами. Рядом также откроют арт-кроссинг для ярких фотоссесий с зимней композицией.

Открыть каток в самом посещаемом парке Подмосковья «Пехорка» планируют в начале декабря. Подробную информацию об открытии зимнего сезона в округе и анонсы мероприятий будем размещать в Телеграм-канале «Город Балашиха».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.