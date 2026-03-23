В Балашихе в 2026 году обновят 42 народные тропы

Программа благоустройства народных троп стартовала в Балашихе в 2026 году. В округе планируют привести в порядок 42 пешеходных маршрута, которыми ежедневно пользуются жители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Народные тропы — это востребованные пешеходные маршруты, соединяющие дворы, школы, остановки и социальные объекты. В ходе работ на участках уложат твердое покрытие и обеспечат доступность для всех категорий граждан. По количеству объектов в этом году Балашиха занимает первое место среди городских округов Московской области.

«Ежегодно благодаря поддержке региона мы приводим в порядок десятки пешеходных маршрутов, которые действительно важны для горожан. Это тропы, которые жители выбрали сами — они соединяют дворы, школы, остановки и социальные объекты. Наша задача — сделать эти маршруты комфортными, безопасными и доступными для всех», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В 2025 году в округе благоустроили 39 народных троп. Реализация программы направлена на формирование удобной городской среды и повышение качества жизни жителей. Полный перечень адресов опубликован на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.