В Балашихе увековечили память старшего лейтенанта милиции Евгения Садкова

Мемориальную доску открыли в преддверии Дня памяти погибшим сотрудникам органов внутренних дел. Ее установили на фасаде школы № 10 в микрорайоне Железнодорожный на улице Калинина, 7, где учился Евгений Садков, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, начальник межмуниципального управления МВД России, полковник полиции Михаил Москаленко, председатель Балашихинского районного отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Яковлев, коллеги Евгения, школьники, юнармейцы и жители округа.

«Сегодняшнее событие — это не только дань памяти Евгению Садкову, это и символ глубокого уважения всем нашим Героям. Евгений с честью выполнил свой служебный долг, его жизнь — это пример мужества, стойкости, самоотваги. Вечная слава, вечная память Евгению и всем Героям», — сказал Михаил Объедков.

В 1994 году оперуполномоченный уголовного розыска отдела милиции Евгений Садков с напарником патрулировал улицы в микрорайоне «Южный» в Балашихе. Милиционерам передали данные о квартирной краже в доме № 1 на улице Пионерской, приметы преступников и описание машины, на которой они вывозили краденные вещи. Вскоре они выехали на место преступления и остановили машину злоумышленников. После они сознались в совершенном преступлении и решили добровольно выдать краденные вещи, которые находились у них в квартире.

Приехав по адресу, сотрудники уголовного розыска вошли в квартиру, в которой находилось около 5 человек, начался конфликт, в котором Евгению Садкову нанесли 14 ножевых ранений. От полученных ран мужчина скончался в больнице.

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России и военнослужащих внутренних войск МВД отмечается в России 8 ноября с 2011 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.