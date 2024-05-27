В Балашихе устранят незаконную свалку на нескольких земельных участках

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели мероприятия в городском округе Балашиха. Ранее в министерство поступило обращение местного жителя, который проинформировал о незаконной свалке на нескольких земельных участках, которая ранее была покрыта снежными массами, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наши сотрудники осмотрели территорию и выявили навалы отходов, которые, видимо, свозились сюда в процессе уборки снега в округе, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — По итогам надзора балашихинской администрации объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Мы проконтролируем, чтобы «подснежники» были вывезены на законные места размещения».

Министр напомнил, что снежные массы, собираемые и вывозимые с территорий населенных пунктов при уборке проезжей части, как правило содержат в своем составе твердые остатки различного происхождения и химические вещества, накапливаемые в результате работы автотранспорта и специализированной техники, обработки улиц противогололедными реагентами. В процессе таяния вывозимых с территорий муниципальных образований снежных масс возникает высокая вероятность загрязнения компонентов окружающей среды.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.