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В Балашихе у входа в парк «Пехорка» высадили голубые ели

Две молодые голубые ели появились возле центрального входа в парк «Пехорка» городского округа Балашиха. Хвойные деревья высадили на месте аварийной сосны, которую ранее пришлось спилить по итогам дендрологического обследования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Из-за обеспокоенности жителями о состоянии хвойных деревьев, расположенных у площади Ледового дворца «Арена Балашиха», администрация округа приняла решение о проведении обследования с участием специалистов управления экологии и дендрологов.

Специалисты подтвердили, что при неблагоприятных погодных условиях деревья могли упасть, поэтому их вырубка была необходимой мерой для обеспечения безопасности.

На освободившемся участке в кратчайшие сроки высадили новые деревья — голубые ели. Они не только украсят территорию у главного входа в парк, но и продолжат зеленую традицию «Пехорки».

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