В Балашихе стартует проект «ТехноВектор» для старшеклассников пяти школ

В школе №1 городского округа Балашиха 31 января представили проект «ТехноВектор», который поможет старшеклассникам познакомиться с инженерными профессиями и получить практический опыт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №1 Балашихи 31 января прошла встреча для учеников и родителей, на которой представители авиакорпорации «Рубин» и руководство школы презентовали проект «ТехноВектор». Программа рассчитана на учащихся 10-х классов пяти школ округа и направлена на профориентацию в инженерной сфере.

Проект реализуют в три этапа. В феврале для школьников проведут открытые уроки о вкладе ПАО АК «Рубин» в развитие российской авиации. В марте запланированы экскурсии на предприятие с профориентационным тестированием, где учащиеся смогут познакомиться с производством и определить свои склонности к техническим специальностям. В апреле состоится профориентационная игра «ТехноВектор».

Тамара Акимова, представитель корпорации «Рубин», отметила, что выбор инженерной профессии — это инвестиция в образование и возможность трудоустройства в высокотехнологичной отрасли.

В дальнейшем на базе школы №1 планируют открыть инженерный класс, что позволит старшеклассникам получить углубленную подготовку и повысить шансы на поступление в технические вузы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.