В Балашихе стартовало строительство современного промышленного парка

Строительство промышленного парка «Балашиха» на Новском шоссе стартовало в городском округе Балашиха. Работы начались в июне 2025 года и завершатся в декабре 2030 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Промышленный парк общей площадью 320 тысяч квадратных метров станет мультиформатным комплексом, предназначенным для легких производств и логистики. Здесь будут возведены склады большого формата big box – просторные помещения для хранения и распределения продукции, flex box – универсальные здания, которые можно адаптировать под офисы, склады или небольшие производства, а также light industrial – современные помещения для легкой промышленности, сборочных и сервисных работ.

В рамках первой очереди строительства планируется возведение здания light industrial площадью почти 30 тысяч квадратных метров и здания flex box площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Готовность первой очереди ожидается во втором квартале 2026 года.

Объекты будут подключены к электричеству, воде, теплу и газу. Гибкая планировка позволит резидентам выбрать помещения под конкретные бизнес-задачи. Проект реализует девелопер Parametr. После ввода в эксплуатацию в промышленном парке будет создано 3,5 тысячи рабочих мест.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.