сегодня в 16:14

В Балашихе стартовали новогодние и спортивные программы в городских парках

В парках Балашихи с 1 декабря проходят новогодние и спортивные мероприятия для жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке на Заречной с понедельника стартует спортивная программа, начало в 12:00 у арочной сцены. Во вторник и четверг в 20:00 организуют забег «В закат», а в субботу в 9:00 пройдет дружеский старт «5 верст».

В парках «Пехорка» и «Пестовский» 1 декабря откроется зимний сезон. В 16:00 состоится концерт, пройдут игры, будет работать чайная станция.

В парке «Пехорка» начинает работу Резиденция Деда Мороза. Встречи с Дедом Морозом пройдут 5 и 6 декабря в 15:00.

6 декабря в 11:00 в Вишняковском лесопарке состоится игровая программа «Снежный хоровод». 7 декабря в 15:00 в Пестовском парке организуют зимнюю интерактивную и интеллектуальную программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.