В Балашихе стартовала строительство фармацевтического склада

сегодня в 14:53

Предприятие «Ретиноиды» продолжает реализацию инвестиционного проекта по строительству нового административно-складского комплекса на территории городского округа Балашиха. На данном этапе уже выполнены работы по возведению фундамента, подведены внешние инженерные сети и закончен монтаж лестничной клетки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новое здание станет современным складом с отдельными помещениями различных режимов хранения фармацевтической продукции, а также с административными помещениями, построенных в соответствии c требованиями действующих нормативных документов, в том числе правил GMP EU.

Строители приступили к следующему этапу – начали монтаж металлоконструкций каркаса здания и подготовку к монтажу кровельных элементов. Ориентировочный срок окончания работ – четвертый квартал 2026 года.

Проект реализуется в рамках муниципального инвестиционного стандарта при поддержке управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации городского округа Балашиха.

«Ретиноиды» – российский производитель лекарственных средств для лечения заболеваний кожи, существующий более тридцати лет на фармацевтическом рынке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.