В Балашихе стартовала первая летняя смена эколагеря для школьников

Первая летняя смена экологического лагеря для школьников стартовала на площади у администрации округа в микрорайоне Железнодорожный. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Единой России» «Молодежь 21 века», нацеленного на всестороннее развитие подрастающего поколения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юных экологов приветствовали члены фракции «Единая Россия» Антон Орешков, Ульяна Кондрякова и член местного политсовета Максим Сидоркин.

«Партийный проект «Молодежь 21 века» объединяет наше подрастающее поколение. Это уникальная возможность для наших школьников не только полезно провести лето, но и внести реальный вклад в благоустройство родного города. Мы видим, как важно сегодня воспитывать в подрастающем поколении ответственность за окружающую среду, развивать лидерские качества и формировать активную гражданскую позицию. Именно такие инициативы помогают молодежи найти свое место в обществе, стать частью большой команды, которая заботится о будущем Балашихи и всей страны», — сказал координатор партийного проекта «Молодежь 21 века» Антон Орешков.

Подростки на протяжении нескольких недель будут активно приводить в порядок город. Первую половину дня воспитанники эколагеря посвящают уборке парков и скверов, список которых формируется заранее.

«Это не просто труд, а осознанный вклад в чистоту и красоту родного края. Вторая половина дня у ребят отведена для досуга и образования: подростки посещают музеи, участвуют в спортивных мероприятиях, мастер-классах и тематических встречах, расширяя свой кругозор и развивая новые навыки», — отметила Ульяна Кондрякова.

Записаться в эколагерь могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 17 лет включительно. Подробности можно уточнить в социальных сетях молодежного центра «Новый свет».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.