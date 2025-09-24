В Балашихе стартовала масштабная проверка противопожарного водоснабжения

С 16 сентября по 16 октября в городском округе Балашиха проводится комплексная проверка источников наружного противопожарного водоснабжения. Мероприятие направлено на обеспечение безопасности жителей, сохранение их жизни, здоровья и имущества от возможных пожаров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведутся специалистами «Балашихинских Коммунальных Систем» совместно с сотрудниками пожарно-спасательных частей округа. Проверке подлежат пожарные гидранты, водопроводные сети, насосные станции и водонапорные башни.

«Наша основная задача — обеспечить надежную и бесперебойную работу системы пожаротушения, что напрямую связано с безопасностью всех жителей Балашихи», — отметили сотрудники БКС.

Особое внимание уделяется точному определению расположения гидрантов на местности, оценке их технического состояния и выявлению возможных неисправностей. В случае обнаружения неполадок будут оперативно приняты меры для их устранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.