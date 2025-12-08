В Балашихе стартовала дисциплина «Голос» в школьной лиге 8 декабря
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
В школе №5 городского округа Балашиха 8 декабря началась новая дисциплина «Голос» в рамках Балашихинской школьной лиги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В школе №5 Балашихи 8 декабря стартовала дисциплина «Голос» в рамках Балашихинской школьной лиги. На открытии присутствовали начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич и начальник отдела общего и дополнительного образования Оксана Меркулова.
Впервые школьники смогут проявить вокальные способности в четырех категориях: «Соло», «Вокальные ансамбли», «Вокально-хоровые ансамбли» и «Хоровые ансамбли». Ожидается участие более 1 000 человек.
«Сегодня мы открываем еще одно новое направление нашей школьной лиги. Это творческая дисциплина и, наверное, самая масштабная по охвату. В нашем округе очень много поющих ребят, готовых показать свои таланты. Думаю, что среди всех дисциплин это будет одна из самых ярких и запоминающихся», — отметил Никита Тарасевич.
Прослушивания пройдут в течение двух дней, после чего участников ждет этап подготовки и обучения. Финальные выступления состоятся весной, а завершится дисциплина большим концертом финалистов. Третий сезон Балашихинской школьной лиги стартовал 23 октября 2025 года и включает 13 направлений и 18 дисциплин. Сейчас проект охватывает почти 50 округов Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в пункте отбора бойцов в Балашихе командиры и инструкторы делают все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы.
«Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца», — заявил Воробьев.