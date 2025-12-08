В Балашихе стартовала дисциплина «Голос» в школьной лиге 8 декабря

В школе №5 Балашихи 8 декабря стартовала дисциплина «Голос» в рамках Балашихинской школьной лиги. На открытии присутствовали начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич и начальник отдела общего и дополнительного образования Оксана Меркулова.

Впервые школьники смогут проявить вокальные способности в четырех категориях: «Соло», «Вокальные ансамбли», «Вокально-хоровые ансамбли» и «Хоровые ансамбли». Ожидается участие более 1 000 человек.

«Сегодня мы открываем еще одно новое направление нашей школьной лиги. Это творческая дисциплина и, наверное, самая масштабная по охвату. В нашем округе очень много поющих ребят, готовых показать свои таланты. Думаю, что среди всех дисциплин это будет одна из самых ярких и запоминающихся», — отметил Никита Тарасевич.

Прослушивания пройдут в течение двух дней, после чего участников ждет этап подготовки и обучения. Финальные выступления состоятся весной, а завершится дисциплина большим концертом финалистов. Третий сезон Балашихинской школьной лиги стартовал 23 октября 2025 года и включает 13 направлений и 18 дисциплин. Сейчас проект охватывает почти 50 округов Подмосковья.

