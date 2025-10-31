В Балашихе стартовал проект «Шахматы для СВОих»

Первое занятие шахматного клуба в рамках проекта «Шахматы для СВОих», созданного для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, прошло в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» имени Ю. Е. Ляпкина. Проект реализуется федерацией шахмат Московской области при поддержке партии «Единая Россия», областного министерства информации и молодежной политики, подмосковной ассоциации ветеранов СВО и администрации городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятия проходят под руководством Виктора Соломатина, координатора клуба Сергея Карякина в Балашихе.

«Сегодня мы знакомимся с участниками, изучаем историю шахмат и основы игры. Турнир планируем провести уже в конце ноября, к этому времени участники освоят базовые принципы и смогут проявить себя за доской», — рассказал Виктор Соломатин.

В проекте принимают участие ветераны СВО и их семьи. Первое занятие было посвящено оценке уровня подготовки игроков. Независимо от опыта каждый сможет овладеть навыками шахматной игры.

«Раньше я не занималась шахматами, но сейчас мне очень хочется научиться. Мне понравилось сегодня обыгрывать папу, занятие было интересным», — поделилась дочь участника СВО Анастасия Полянина.

Тренировки клуба проходят еженедельно на базе Ледового дворца «Арена «Балашиха» имени Ю. Е. Ляпкина.

Участники проекта «Шахматы для СВОих» смогут попасть в уникальные турниры, а дети — в шахматные смены «Артека» и «Орленка». Лучшие игроки войдут в федеральную команду «Защитники Отечества».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.