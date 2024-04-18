В Балашихе создали обои при помощи нейросети

Крупнейший производитель виниловых обоев «Палитра» из Балашихи создал коллекцию детских обоев «3D Cats» с помощью искусственного интеллекта. Изначально нейросеть сгенерировала более 30 котят различных цветов и размеров, потом их количество сократилось до 4, передает пресс-служба администрации городского округа.

Затем дизайнер гармонично расположил животных по полотну и сделал рваные отверстия, из которых выглядывают пушистые зверята. Также на обои нанесли надписи.

«Далее дизайнер доработал всю композицию, но все мультяшные 3D-малыши созданы с помощью искусственного интеллекта», — рассказала руководитель отдела бренд-маркетинга компании «Палитра» Анна Барышникова.

Коллекция «3D Cats» — это виниловые обои на флизелиновой основе в метровом формате. Они выполнены в нежных пастельных оттенках и имеют пять расцветок с эффектом замши и штукатурки.

Фабрика «Палитра» более 20 лет является лидером в производстве виниловых обоев в России. Ежегодно торговый ассортимент компании пополняют более 1 500 новых артикулов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.