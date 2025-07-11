В Балашихе создадут 50 новых рабочих мест на новом производстве

В индустриальном парке «Милованов» Балашихи стартует реализация нового инвестиционного проекта. Новый резидент получил разрешение на строительство производственного здания площадью почти в тысячу квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке появится предприятие по полному циклу производства мебели. Проект предусматривает создание 50 новых рабочих мест для жителей Балашихи.

«В пандемию мы с женой столкнулись с изменениями в профессиональной жизни и начали развивать семейное мебельное производство. Строительство собственного цеха в Балашихе — это новый этап, к которому мы шли шаг за шагом несколько лет», — рассказал индивидуальный предприниматель Андрей Любимов.

Сегодня мебельное производство предпринимателя расположено в Москве. С вводом в эксплуатацию нового объекта планируется полный перенос производственной деятельности в Балашиху. Так город получит не только современное предприятие, но и дополнительные рабочие места в промышленной сфере.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.