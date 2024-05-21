В Балашихе состоялись торжественные проводы 34 спортсменов на службу

В сборном пункте военного комиссариата Московской области в Балашихе состоялись торжественные проводы на службу 34 спортсменов, которые будут сочетать военную подготовку и привычные тренировки, сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

На торжественной церемонии отправки призывников на службу присутствовал заместитель главы Балашихи Михаил Объедков. Он выразил уверенность, что служба в армии только улучшит спортивные результаты ребят.

«Для вас наступает серьезный период времени. Вы защищали интересы нашей Родины на полях спортивных соревнований. После принятия воинской присяги вы станете военнослужащими и на вас будет двойная ответственность. Я уверен, это приведет к росту ваших результатов. От имени главы городского округа Балашиха и от себя лично желаю вам удачи и успехов», — сказал Михаил Объедков.

Подмосковные призывники будут служить в спортивной роте, где срочную службу проходят члены сборных команд по олимпийским видам спорта. Спортивные роты ВС РФ появились с 2013 года.

Ранее сообщалось, что из Ленинского округа на службу планируют отправиться свыше 160 призывников. Призывная комиссия начала работать в населенном пункте с 1 апреля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.