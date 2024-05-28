Паспорта вручил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров в торжественной обстановке.

«У нас есть традиция встречаться каждый месяц и вручать ребятам паспорта. Я поздравляю вас с этим событием, хочу пожелать вам быть патриотами своей Родины. Сегодня уделяется большое значение развитию молодежи. Появляются различные программы и новые возможности для самореализации. Впереди у вас поступление в учебные заведения, выбор профессии, ставьте перед собой высокие цели и у вас все получится», — сказал Сергей Юров.

Всего с начала 2024 года в офисах МФЦ Балашихи гражданами получено 5 964 паспорта, в том числе 2 127 паспортов выданы жителям, достигшим 14-летнего возраста.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.