сегодня в 17:07

В Балашихе школьникам рассказали о создании экологического бизнеса

В школе №32 Балашихи 4 февраля прошла встреча с представителем ООО «ЭкоРешение» Алексеем Корчугановым, который рассказал ученикам о предпринимательстве в сфере экологии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках проекта «Уроки бизнеса с Балашихинской ТПП» Алексей Корчуганов поделился с учащимися личным опытом создания и развития бизнеса, ориентированного на экологические инициативы и устойчивое развитие.

Он подробно рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели, и подчеркнул важность социальной и экологической ответственности при ведении бизнеса. По словам эксперта, предприниматель должен думать не только о прибыли, но и об интересах общества и природы.

Во время встречи школьники задавали вопросы о профессиональном самоопределении, старте собственных проектов, командной работе и перспективах развития в современных условиях.

Проект «Уроки бизнеса с Балашихинской ТПП» помогает школьникам познакомиться с опытом предпринимателей и осознанно выбирать будущую профессию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.