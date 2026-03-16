В Балашихе школьникам провели уроки по финансовой грамотности

Уроки о важном, посвященные Дню предпринимательства и торговли, прошли 16 марта в школах № 1 и № 30, а также в гимназии № 1 имени Героя РФ А.В. Баландина в Балашихе. Эксперты рассказали подросткам об основах предпринимательства и финансовой безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встречах приняли участие юрист КОФ «Палитра» Алексей Ржанов, менеджер по обучению АО «Криогенмаш» Диана Панова и директор по развитию розничного бизнеса банка ВТБ в Балашихе Ольга Панина. Главной темой стало развитие предпринимательства, роль промышленности и финансовых институтов в экономике города, а также основы финансовой грамотности для подростков.

Школьникам объяснили, как защищать персональные данные и почему важно бережно относиться к личной информации. Спикеры разобрали распространенные схемы мошенничества и рассказали, как действовать в сомнительных ситуациях.

«Финансовая грамотность начинается с самых базовых вещей – понимания того, что такое персональные данные и как их защищать. Очень важно знать, кому можно передавать такую информацию, а в каких ситуациях нужно обратиться за помощью», — отметила Ольга Панина.

Уроки проходят в рамках программы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Проект помогает школьникам лучше ориентироваться в экономической сфере и получать практические знания для будущего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.