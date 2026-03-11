В Балашихе семьи участников СВО посетили предприятие «Ретиноиды»

Экскурсия на фармацевтическое предприятие «Ретиноиды» прошла 11 марта в Балашихе для жен и вдов участников СВО, а также волонтеров округа. Участницы познакомились с производством и приняли участие в культурной программе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось в рамках марафона весны и красоты. Его организовали руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель городской общественной палаты Елена Жарова и партия «Единая Россия».

Для гостей провели лекцию по уходу за кожей и экскурсию по производственным площадкам. Участницы увидели все этапы создания лекарственных препаратов в условиях современного фармацевтического производства.

«Сегодня в компании прошел день открытых дверей, на который мы пригласили участниц Женского форума, посвященного весеннему празднику. Гостьи увидели процесс создания лекарственных препаратов и узнали много интересных фактов о работе предприятия», — рассказал директор предприятия Константин Ноздрин.

В программу также вошло посещение музея истории фармацевтической промышленности России и чаепитие. Компания «Ретиноиды» работает с 1991 года и специализируется на разработке и производстве препаратов для ухода за кожей, регулярно расширяя мощности и совершенствуя технологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.