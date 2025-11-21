В Балашихе руководитель комитета семей воинов Отечества посетила семью участника СВО

Ольга Бортновская поздравила жену военнослужащего Анастасию и четверых детей, передала гостинцы и пообщалась с семьей о повседневных делах и успехах детей. Она выразила поддержку семье в непростое время.

«Такие визиты – это не просто формальность. Это возможность лично поддержать семьи героев, показать, что они не одни, а их отцы и мужья, совершающие ежедневный подвиг, всегда в наших сердцах. Мы и впредь будем делать все возможное, чтобы помогать им», — отметила Ольга Бортновская.

Анастасия рассказала, что во время краткосрочного отпуска супруг привез из зоны боевых действий кота, который стал символом заботы и любви в семье.

В Балашихе действует комплексная поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, а также их семей. В Московской области реализуется более 70 мер социальной поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.