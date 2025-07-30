В Балашихе реконструируют историческое здание

Историческое здание Балашихи реконструируют. Работы ведутся в здании бывшей фабричной больницы. Здесь уже приступили к замене окно, крыши и фасада. В здании на улице Заречная, 2, в Балашихе появится фитнес-центр, частная школа, гостиница и салон красоты. Работы стартовали в начале 2025 года и продлятся до 2027 года. На площади 800 квадратных метров планируют разместить фитнес-центр, в котором будет находиться основной тренажерный зал, бассейн, зал для групповых занятий, бьюти-студия, массаж. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании, площадью более 3 тысяч квадратных метров, откроется частная школа на 400 учеников. Тут будут современные классы, научные лаборатории, театральная студия, кабинет робототехники и основы программирования. Также здесь планируют заработать гостиница на 80 номеров, медицинский центр, где будут принимать порядка 30 врачей, кофейня и парикмахерская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.