В Балашихе реализовали инвестиционный проект на 2 млрд рублей

Городской округ Балашиха активно привлекает инвесторов. Три года назад оптово-розничная компания «ТАЙМ», которая работает в области систем отопления и водоснабжения перешла в муниципалитет в качестве головной организации из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Тогда же задумались о строительстве производственно-складского комплекса для изготовления сантехнических инсталляций для внутренних инженерных систем зданий. Сегодня идея превратилась в реальность. Поздравить с торжественным открытие комплекса приехал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Московская область активно поддерживает инвесторов. Исключением не стала и компания „ТАЙМ“. Несколько лет назад она арендовала участок по программе „Земля за 1 рубль“. В марте этого года с главой округа были здесь и наблюдали, как идет работа, а уже сегодня присутствуем на открытии. В этих стенах более 200 человек будут производить сантехнические изделия, попавшие под западные санкции. Это позволит снизить зависимость российских строителей от зарубежной продукции. Инвестиции в проект составили порядка 2 млрд рублей», — сказал Игорь Брынцалов.

«Сегодня важное событие в истории нашего города. Открытие комплекса проходит в рамках большой программы нашего Президента по импортозамещению. Это яркий пример того, как в Московской области поддерживают бизнес», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Как ранее сообщала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, площадь производственно-складского комплекса — более 20 тыс. кв. м. После выхода на проектную мощность компания сможет производить 120 000 единиц продукции в год.

По словам Игоря Брынцалова, Мособлдума вместе с Правительством области работает над тем, чтобы такие проекты воплощались в жизнь. Для этого расширяются и внедряются новые меры поддержки — выделяются субсидии и льготы, для удобства бизнеса работают специальные сервисы. В итоге регион занимает третье место по объему промышленного производства и второе по привлеченным инвестициям.

«На сегодняшний день проекты с объемом инвестиций 3 трлн рублей находятся на сопровождении в правительстве Подмосковья. В специальную систему АИС «Инвестор» занесено уже более 1700 проектов. По программе „Земля за 1 рубль“ уже арендовано более 200 земельных участков, которые активно осваиваются. Чтобы наш бизнес и дальше так динамично развивался в трехлетнем бюджете мы закладываем необходимое финансирование на госпрограмму «Предпринимательство Подмосковья». Планируем, что в следующем году это будет порядка 17 млрд рублей», — отметил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.