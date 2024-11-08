В Балашихе расчистили водную гладь 2 водоемов в 2024 году

Водные объекты — одни из самых популярных мест отдыха у жителей и гостей Балашихи. С 2021 года стартовала программа губернатора Андрея Воробьева «100 прудов и озер», в которой городской округ Балашиха ежегодно принимает активное участие. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа нашла позитивный отклик у жителей и гостей Подмосковья. Целью мероприятия является улучшение санитарно–экологического и эстетического состояния водных объектов, предотвращение их зарастания и заболачивания.

В 2024 году в Балашихе проведена очистка водных объектов:

пруд Керамик в мкр. Керамик;

озеро Бабошкино.

На водной глади суммарно более 8,3 га провели работы по очистке акватории от мусора, водорослей, извлекли аварийные деревья и кустарниковую растительность, а также по окосу камыша и рогоза на прибрежной полосе.

Кроме того, в рамках мероприятий извлечена подводная и надводная растительность. Площадки временного складирования изъятого мусора и растительности приведены в первоначальное состояние. Для работ на водной глади, где позволяла техническая возможность, были задействованы многофункциональные самоходные амфибии, а также другая профессиональная техника.

Водоемы были выбраны по результатам обращений граждан. Жителей города поблагодарили за неравнодушие к экологической обстановке родного края.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.