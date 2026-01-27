В Балашихе провели урок мужества к 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Урок мужества, посвященный 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда, прошел 26 января в Балашихе. В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и член партии «Единая Россия» Александр Евсюткин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Урок мужества в Балашихе посвятили освобождению Ленинграда от блокады. На встрече присутствовали депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и член партии «Единая Россия» Александр Евсюткин.

Тарас Ефимов отметил, что такие мероприятия важны для формирования у молодежи гордости за Отечество и понимания героических страниц истории страны. Он подчеркнул, что подвиг жителей блокадного Ленинграда изменил ход Великой Отечественной войны.

Во время урока школьники читали стихи и исполняли песни о войне, уделяя особое внимание «Дороге жизни», которая спасла тысячи людей. Заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Деликамова рассказала о тяжелых днях блокады, голоде, страданиях жителей и работе заводов для фронта.

В рамках партпроекта «Историческая память» прозвучал фрагмент 7-й симфонии Шостаковича, ставшей символом стойкости ленинградцев. Ученик школы №5 Артур Захаров отметил, что такие уроки помогают молодому поколению знать и понимать историю страны.

Мероприятие завершилось минутой молчания в память о жителях Ленинграда и советских воинах. Блокада города длилась 872 дня и была полностью снята 27 января 1944 года.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.