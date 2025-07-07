В Балашихе провели прием участников СВО и членов их семей

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Балашихе прошел прием граждан в рамках единого дня приемов участников СВО и членов их семей. Основной темой обращений стали вопросы, связанные с получением выплат и других мер социальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Николай Черкасов, председатель совета депутатов Геннадий Попов и руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО, Герой России Иван Клещерев.

На прием обратился участник СВО с вопросом о выделении земельного участка. Также пришли ветераны, которые озвучили ряд проблем, касающихся повседневной жизни. Особое внимание они уделили необходимости поддержки ветеранов специальной военной операции.

«Практически еженедельно вводятся дополнительные меры поддержки для ветеранов СВО и их семей. Об этом говорит президент, на это нацеливает губернатор. Без преувеличения, Московская область сегодня — один из ведущих регионов по объему и качеству социальной помощи участникам специальной военной операции и их близким», — сказал Николай Черкасов.

Партия «Единая Россия» продолжает системную работу по поддержке защитников Отечества и их семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.