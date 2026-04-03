В Балашихе провели межведомственные учения по тушению лесного пожара

Межведомственные командно-штабные учения по тушению условного лесного пожара прошли на территории Кучинского участкового лесничества в Балашихе. В тренировке участвовали сотрудники лесничества, спасатели и представители экстренных служб, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Учения состоялись на базе Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес». В них приняли участие сотрудники лесничества, специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас», представители Главного управления МЧС России по Московской области и Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Балашиха.

В ходе тренировки отработали сценарий ликвидации условного лесного пожара. Подразделения продемонстрировали слаженное взаимодействие и оперативность при реагировании на чрезвычайную ситуацию. По итогам мероприятия действия всех участников признали удовлетворительными.

В комитете отметили, что такие учения помогают совершенствовать межведомственное взаимодействие, отрабатывать алгоритмы реагирования и повышать готовность служб к обнаружению и ликвидации природных пожаров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.