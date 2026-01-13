В Балашихе провели личный прием участников СВО и их семей 13 января

Личный прием для участников специальной военной операции и их семей состоялся 13 января в отделении ассоциации ветеранов СВО в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участник СВО Константин Л. обратился с просьбой о продлении отпуска из-за необходимости операции для супруги. Вопрос взят в работу и будет рассмотрен с возможным обращением в профильные ведомства для оказания помощи.

Также на приеме рассмотрели просьбу Марины М. о переводе ребенка на бесплатный кружок «За страницами учебника». После переезда семьи возникли сложности с продолжением занятий. Для решения вопроса специалисты проработают предоставление подтверждающих документов о переезде и подберут оптимальный вариант, чтобы ребенок мог продолжить обучение без дополнительной финансовой нагрузки.

Стать членом Ассоциации ветеранов СВО может каждый, кто принимал участие в специальной военной операции. Для этого необходимо подать заявление по адресу: г.о. Балашиха, Московский проспект, 13, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.