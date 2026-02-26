В Балашихе провели городской конкурс техмастерства

Конкурс технического мастерства среди учащихся учреждений дополнительного образования состоялся 26 февраля в детской школе искусств № 5 в Балашихе. Участники выступили в нескольких инструментальных номинациях и трех возрастных категориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе были представлены номинации «Фортепиано общее», «Фортепиано специальное», «Домра», «Гитара» и «Флейта». Жюри оценивало техническое мастерство и виртуозность исполнения, музыкальную выразительность, соблюдение стиля и жанра, а также сценическую культуру и артистизм. Победители получили звания лауреатов и дипломы.

Директор детской школы искусств № 5 Дарья Хусаинова подчеркнула, что конкурс проводится уже пятнадцать лет.

«На протяжении пятнадцати лет конкурс проводился в стенах нашей школы, объединяя учащихся и преподавателей, формируя традиции профессионального роста и творческого развития. И особенно значимо, что именно в этом году конкурс вышел на официальный городской уровень, став важным событием в системе дополнительного образования городского округа Балашиха», — отметила Хусаинова.

В состав жюри вошли преподаватель Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова Евгений Шигалов, преподаватель детской школы искусств имени Н. Г. Рубинштейна Ксения Анненкова и преподаватель Анкарского университета музыки и изящных искусств Джемил Йенер Гокбудак. Конкурс дает участникам возможность получить экспертную оценку и рекомендации для дальнейшего профессионального роста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.