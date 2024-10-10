В Балашихе прошли учения по новым правилам бронирования для сотрудников предприятий

10 октября заместитель главы Балашихи Олег Бурлин совместно с управлением территориальной безопасности администрации города и начальником отдела мобилизационной работы Владимиром Корневым провели учебно-методическое мероприятие в микрорайоне Железнодорожный на Пролетарской улице, 27 по новым правилам бронирования с сотрудниками предприятий города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отрабатывались действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, антитеррористической защищенности объектов, соблюдения правил поведения на предприятиях и в организациях при введении чрезвычайного положения. Также уделили внимание соблюдению противопожарной безопасности.

«Данное взаимодействие между администрацией округа и руководителями организаций позволяет оперативно реагировать и решать актуальные вопросы общественной безопасности в рабочем диалоге. Также был поднят вопрос о привлечении желающих на службу по контракту с Минобороны РФ в зону специальной военной операции и из числа находящихся под следствием и осужденных», — сообщил Олег Бурлин.

В ходе рабочей поездки заместитель главы провел инструктаж по пожарной безопасности с коллективом средней школы «№ 12» в микрорайоне Заря.

«В школе проведен обход территории, осмотрены подвальные помещения, поднят вопрос о приведении в соответствие с требований безопасности укрытий, которые могут быть использованы в случае ЧП и ЧС», — сказал заместитель главы округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.