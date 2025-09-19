В Балашихе прошли мероприятия в рамках единого дня безопасности дорожного движения

В рамках традиционного единого Дня безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями родительской общественности, отрядами ЮИД и автошколой им. Давыдова провели ряд просветительских мероприятий, направленных на предупреждение детской дорожно-транспортной аварийности. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот день автоинспекторы посетили образовательные организации и напомнили юным участникам дорожного движения о правилах безопасного поведения на дороге.

Кроме того, в целях отработки навыков безопасного участия в процессе дорожного движения и привлечения внимания к теме дорожной безопасности сотрудники полиции совместно с педагогическими работниками, членами отрядов ЮИД и родительской общественностью провели акции «Родительский патруль», «Трафареты безопасности» и пешеходные экскурсии по улицам города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.