В Балашихе прошла завершающая встреча проекта «Наставник Z» в 2025 году

1 декабря в Балашихе состоялась завершающая в 2025 году встреча в рамках патриотического проекта «Наставник Z». Проект реализуется «Молодой Гвардией» при поддержке партии «Единая Россия» и ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области. Его цель — вовлечение участников СВО в патриотическое воспитание молодежи.

Члены Балашихинской ассоциации ветеранов СВО провели практическое занятие для студентов Ногинского колледжа. Они показали порядок сборки и разборки автомата, а также рассказали о базовых навыках дисциплины и личной безопасности.

Особое внимание уделили обсуждению ценностей, лежащих в основе служения стране. Ассоциация ветеранов СВО начала работу в Балашихе в марте 2025 года. Ее главная задача — комплексная поддержка ветеранов и их семей, включая трудоустройство, медицинскую, психологическую и юридическую помощь. Организация также активно участвует в патриотическом воспитании молодежи и адаптации ветеранов к мирной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.