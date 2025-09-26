В Балашихе прошла выездная администрация в микрорайонах Янтарный и Изумрудный

Заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский обсудил вопросы благоустройства микрорайонов с местными жителями. Встреча прошла в формате выездной администрации в корпусе № 2 школы № 33, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители подняли вопросы санитарного состояния и благоустройства территорий. Особое внимание уделили необходимости завершения уточнения кадастровых границ земельных участков, что позволит привлекать софинансирование для работ по благоустройству дворов и общественных пространств.

«Мы постарались подробно ответить на все вопросы. Важно, что диалог с жителями продолжается, и подобные встречи помогают учитывать их инициативы при планировании развития территорий», — сказал Дмитрий Варнавский.

Отдельным блоком обсуждалась тема благоустройства Горенского лесопарка. В настоящее время проект и концепция его обновления направлены в профильное министерство. Планируется соединить единой пешеходной сетью несколько микрорайонов города — Янтарный, Изумрудный, Первого Мая, Новое Измайлово, Гагарина и Авиаторов.

На выездной администрации присутствовали также представители профильных управлений. Все вопросы и предложения жителей взяты на контроль и переданы в соответствующие инстанции для дальнейшей проработки.

Заместители главы Балашихи регулярно проводят встречи с жителями в формате выездной администрации в различных районах города. Это позволяет руководству города оперативно реагировать на запросы жителей. Самые волнующие вопросы в рамках мероприятия чаще всего касаются дорог и транспорта, медицины, спорта, ЖКХ, благоустройства, образования и культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.