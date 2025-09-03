В Балашихе прошла встреча по вопросам благоустройства дворовых территорий

Встреча управления благоустройства администрации городского округа Балашиха с жителями, представителем управляющей организации ООО «Современные решения» по вопросам завершения работ прошла в Балашихе. На повестке дня были вопросы благоустройства дворовой территории по адресам: городской округ Балашиха, микрорайон Кучино, улица Речная, дома № 7, 9, 11, 15. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На встрече обсудили замечания к работе подрядчика, гарантийные сроки на работы по благоустройству территории, вопросы межевания границ многоквартирных домов, вопросы содержания и дальнейшей эксплуатации площадки и придомовой территории, предложения от жильцов по контролю качества за работами по благоустройству территорий.

Такие выездные мероприятия позволяют жителям задать интересующие их вопросы непосредственно представителям администрации города и оперативно получить комментарии, не покидая рабочего места.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.