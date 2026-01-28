сегодня в 12:19

В Балашихе прошла тренировка дзюдоистов с участниками спецоперации

Тренировка для юных дзюдоистов спортивной школы олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина состоялась 27 января в Балашихе с участием приглашенных участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие провели для спортсменов отделения дзюдо муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина». В ходе тренировки участники спецоперации продемонстрировали полезные приемы и поделились личным опытом.

В пресс-службе школы отметили, что встреча стала примером силы духа, мужества и ответственности. Юные спортсмены познакомились с людьми, которые на собственном примере показывают стойкость, веру в себя и преданность стране.

Гости рассказали о важности уважения к сопернику и подробно ответили на вопросы ребят. Подобные мероприятия способствуют не только физическому развитию, но и формированию патриотизма, внутренней силы и правильных жизненных ориентиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.